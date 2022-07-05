Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що військовозобов’язані повинні мати дозвіл для виїзду з міста

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що призовники та військовозобов’язані повинні мати дозвіл для виїзду за межі своїх районів та областей.
Про це він повідомив 5 липня, коли стало відомо про це рішення.
Усі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з них, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у територіальних центрах комплектування (військкоматах).
Залужний наголосив, що жодних вказівок на перешкоджання переміщенню упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавали.
Порядок надання дозволу — тут.
Радниця головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Євгенія Рябека у коментарі «РБК-Україна» заявила, що дозвіл із військкомату мають брати лише ті, хто змінює місце проживання.
«Сьогодні ще відбуватимуться певні наради, щоб юридично впорядкувати цей документ і внести поправки для того, щоб він був правильнішим. Ніхто не хоче зупинити економіку, бізнес», — заявила вона.
- 5 липня Генеральний штаб України підтвердив інформацію про те, що на період воєнного стану розробили Порядок надання дозволів українцям, які перебувають на військовому обліку, на виїзд за межі місця проживання. Дозвіл видає військкомат на термін від 30 діб до року залежно від категорії людини. Генштаб ще розглядає нюанси щодо людей, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю.