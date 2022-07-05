Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що військовозобов’язані повинні мати дозвіл для виїзду з міста

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що призовники та військовозобов’язані повинні мати дозвіл для виїзду за межі своїх районів та областей.

Про це він повідомив 5 липня, коли стало відомо про це рішення.

Усі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з них, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у територіальних центрах комплектування (військкоматах).

Залужний наголосив, що жодних вказівок на перешкоджання переміщенню упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавали.

Порядок надання дозволу — тут.

Радниця головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Євгенія Рябека у коментарі «РБК-Україна» заявила, що дозвіл із військкомату мають брати лише ті, хто змінює місце проживання.

«Сьогодні ще відбуватимуться певні наради, щоб юридично впорядкувати цей документ і внести поправки для того, щоб він був правильнішим. Ніхто не хоче зупинити економіку, бізнес», — заявила вона.