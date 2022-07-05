Швейцарія та Нідерланди оголосили про додаткову фінансову допомогу Україні

Швейцарія до кінця 2023 року подвоїть фінансування в рамках двосторонньої співпраці з Україною до понад 100 мільйонів швейцарських франків (понад $100 мільйонів).

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс уточнив, що його країна надає фінансування через багатосторонніх партнерів України: ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест, Світовий банк, ЄБРР та інших.

Також Кассіс оголосив про виділення щонайменше 15 мільйонів швейцарських франків (понад $15 мільйонів) на цифрову трансформацію.