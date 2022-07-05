Окупанти обстріляли пʼять громад Сумщини

За ніч росіяни обстріляли території пʼяти громад Сумської області. Під обстріли потрапили Білопільська, Юнаківська, Шосткинська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Про це повідомив голова Сумщини Дмитро Живицький.

Після 21:00 тривав артобстріл Білопільської громади: 5 мінометних «прильотів» і 5 пострілів із САУ.

О 22:30 зі стрілецької зброї окупанти обстрілювали на околиці Могриці.

Майже о четвертій ранку по одному з підприємств Шостки випустили дві ракети. Одна людина поранена.

Після цього на околицях Середини-Буди зафіксували 8 мінометних і 12 «прильотів» із САУ. Пошкоджені два приватні будинки та лінія електропередач.

О 05:00 і 07:00 окупанти вели мінометний вогонь по Шалигинській громаді. У той же час зі ствольної артилерії били по Середино-Будській громаді, пʼять «прильотів».