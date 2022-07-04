ЗМІ: Ейфелеву вежу зʼїдає іржа. Символ Парижу потребує термінового ремонту

Ейфелева вежа в Парижі іржавіє. Їй потрібен терміновий ремонт.

Про це пише французьке видання Marianne.

Ейфелева вежа виготовлена із заліза, тож зараз метал зазнає корозії. Вода та кисень руйнують вежу у тих місцях, де відшаровується фарба. У 2018 році напередодні Олімпійських ігор на памʼятку планували нанести два шари нової фарби, проте ремонт відклали. На вежу чекає «косметичний» ремонт, який охопить лише 5% споруди.

«Іржа перемогла і роз’їдає метал пам’ятника, як терміти дерево», — пишуть журналісти. «Якби Гюстав Ейфель відвідав це місце, він би знепритомнів», — цитують вони неназваного керівника ділянки, де розташована Ейфелева вежа.

Також зазначають, що компанія, яка управляє пам’яткою, не хоче закривати її на тривалий час, щоб не втрачати прибуток.