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Ситуація на фронті 4 липня: ЗСУ відбили наступи росіян біля Бахмуту та на північ від Харкова — на мапах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Українські війська після відходу з Лисичанська утримують позиції на межі Донецької та Луганської областей. Усі спроби наступу в районі траси Бахмут — Лисичанськ, біля Вуглегірської ТЕС та на північ від Харкова були відбиті.

Ситуацію на фронті 4 липня дивіться на мапах «Бабеля».

Харківська область

  • росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області, зокрема і Харків;
  • на північ від Харкова окупанти намагаються проводити локальні наступи;
  • на вихідних росіяни спробували наступати на Прудянку, але безуспішно. Також 4 липня вони спробували штурмувати село Соснівка на захід від Козачої Лопані — теж невдало.

«Бабель»

Донбас

  • на Слов’янському напрямку росіяни продовжують перегрупування військ та намагаються наступати вздовж траси М03;
  • росіяни після кількох спроб наступу мають частковий успіх на південь від Довгенького;
  • українські військові вийшли з Лисичанська та наразі утримують позиції на рубежі Білогорівка — Верхньокам’янка;
  • ЗСУ відбили всі спроби росіян наступати у бік Вершини, Вуглегірської ТЕС, Берестового та Спірного. Водночас, на вихідних село Клинове було окуповане.

«Бабель»

«Бабель»

Південь

  • на півдні України продовжуються тактичні бойові дії із взаємними обстрілами;
  • на вихідних українські військові знищили базу росіян на аеродромі Мелітополя.

«Бабель»

Херсонщина

  • у Херсонській області теж продовжуються взаємні обстріли вздовж усієї лінії фронту;
  • українські війська на вихідних змусили окупантів відступити з села Іванівка.

«Бабель»