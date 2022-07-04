НАЗК уперше виключило з кандидатів на санкції росіянина, який засудив режим путіна та пішов з держпосади

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило про перший випадок, коли особу виключили з переліку кандидатів на санкції.

Про це повідомила пресслужба відомства.

«Особа, яка раніше була ідентифікована НАЗК як кандидат на санкції та опублікована на вебсайті «Війна&санкції», звернулась до НАЗК із проханням бути виключеною зі списку. Через війну ця особа засудила путінський режим та звільнилася з посади члена правління однієї з найбільших державних компаній рф», — сказано в заяві.

Ім’я ймовірного росіянина не розголошується, але в НАЗК вказали, що фігурант запланованих санкцій був членом правління компанії, яка входить у десятку найбільших за виручкою в російському енергетичному секторі. Компанія сплачує величезні суми податків, чим фінансує війська рф і війну проти України.

Щоб уникнути санкцій, особа повинна «публічно засудити російський режим, звільнитися зі своєї посади в державних органах чи компанії або ж виконати іншу дію, яка передбачена для відповідної категорії», додали у НАЗК. Наразі в переліку кандидатів на санкції 16 тисяч людей. Частина з них вже під міжнародними санкціями.