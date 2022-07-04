Премʼєр Шмигаль: російські війська вже завдали українській інфраструктурі збитків на понад $100 млрд

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські війська вже завдали збитків українській інфраструктурі на $100 мільярдів. І це лише прямі збитки — тобто конкретні руйнування різних обʼєктів.

Про це він заявив під час виступу на конференції з відновлення України у Швейцарії, пише Укрінформ.

«Вже зараз ми формуємо електронну мапу України, де фіксуємо всі збитки, завдані війною. Ця мапа постійно оновлюється, збитки постійно фіксуються та верифікуються одразу з кількох сторін. Завдяки розвиненим цифровим інструментам уряду та у веб-додатку «Дія» кожен громадянин України може подати інформацію про своє зруйноване житло. Близько 250 тисяч заяв уже в базах», — повідомив Шмигаль.

За його словами, далі органи місцевої влади верифікують цю інформацію та вносять в базу власну інформацію про зруйновані та пошкоджені об’єкти соціальної та критичної інфраструктури — школи, лікарні, дитячі садки, котельні, адміністративні будівлі.

«Сьогодні прямі інфраструктурні збитки України становлять понад 100 мільярдів доларів. Зруйновано або пошкоджено понад 1 200 освітніх закладів, понад 200 лікарень, тисячі кілометрів газопроводів, водопроводів та електромереж, доріг та залізничних колій. І кожен об’єкт ми рахуємо, під кожен об’єкт буде проєкт відбудови», — підкреслив премʼєр.