Велика Британія запровадила нові санкції проти білорусі за причетність до вторгнення в Україну

Велика Британія запровадила нові санкції проти білорусі — за те, що режим олександра лукашенка продовжує активно сприяти вторгненню путіна в Україну.
Про санкції оголосили 4 липня.
Санкції стосуються імпорту та експорту товарів на суму близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів. Це включає:
- експорт товарів нафтопереробки;
- експорт компонентів передових технологій, таких як ті, що використовуються у квантових обчисленнях;
- експорт предметів розкоші, включаючи британські витвори мистецтва та дизайнерські сумки;
- імпорт білоруського чавуну та сталі.
Уряд Британії також обмежує доступ білорусі до британського сектора фінансових послуг світового класу, забороняючи більшій частині білоруських компаній випускати боргові зобовʼязання та цінні папери у Лондоні.