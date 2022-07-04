Євросоюз створить платформу для відновлення України після війни

Європейський Союз створить платформу з реконструкції України після війни.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на міжнародній конференції з відбудови України у Лугано.

«Ми вже запропонували уряду України створення платформи для визначення напрямку відбудови, яка б зібрала разом усіх партнерів. Чільне місце в ній посідатиме Україна», — сказала Урсула фон дер Ляєн.

До цієї платформи залучать провідних світових експертів з питань відбудови, а «після літа» фон дер Ляєн разом із міжнародними партнерами й канцлером Німеччини Олафом Шольцом організує конференцію високого рівня з цього питання.

За її словами, Єврокомісія «ніколи не робила цього раніше в такому масштабі».

«Ми маємо величезну можливість, і ми повинні це використати. І якщо ми матимемо хороший план, комплексний план, це дасть необхідну впевненість усім інвесторам — це дасть їм меседж, що їхні гроші не лише слугуватимуть добрій справі, так, вони слугуватимуть добрій справі, а й будуть, перш за все, витрачені ефективно з максимумом впливу на користь для народу України», — заявила президент Єврокомісії.