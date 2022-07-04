Мир на умовах Києва може гарантувати тільки миротворча місія НАТО — глава правлячої партії Польщі

Миротворча місія Північноатлантичного альянсу (НАТО) може гарантувати Україні мир на умовах Києва.

Таку позицію висловив лідер правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський, передає «Польське радіо».

За його словами, Україні потрібна «дуже серйозна допомога у вигляді артилерії та засобів розвідки», але «з цим є деякі проблеми».

«Якщо ми хочемо, щоб мир був дійсно гарантований і на гідних для України умовах, то без введення миротворчої місії НАТО не обійдеться. Чи це станеться? Якщо хтось знає деталі цих справ, а я їх знаю, то розуміє, що це не виключено, але й також малоймовірно», — констатував Качинський.

Він не виключив, що війна росії проти України триватиме ще довго, або її буде заморожено з оголошенням перемир’я або й без нього.

«Я хочу підкреслити, що ця миротворча місія не для того, щоб воювати з росіянами... Ця місія для того, щоб сказати росіянам: все, скінчилося», — додав лідер партії.