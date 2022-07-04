У Британії виявили новий вид водяної лілії — тепер вона найбільша у світі

У Великій Британії, у Королівському ботанічному саду Кʼю виявили новий вид лілії, який помилково вважали іншим. Цей новий вид виявився світовим рекордсменом за величиною — листя виростає шириною понад 3 метри.

Про це повідомляє BBC.

Садівник Карлос Магдалена, один із провідних світових експертів з водяних лілій, давно підозрював, що ця рослина відрізняється від двох інших відомих гігантських видів — V Cruziana та V Amazonica. Тому дослідники з Болівії (Національного гербарію Болівії, ботанічних садів Санта-Крус та громадського ботанічного саду Ла-Рінконада) подарували ботсаду Кʼю кілька насінин.

«Це означало, що ми могли вирощувати її пліч-о-пліч з двома іншими видами в точно таких же умовах. Як тільки ми це зробили, ми змогли чітко побачити, що кожна окрема частина рослини була зовсім інакшою», — розповів Карлос Магдалена.