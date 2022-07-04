Влада Узбекистану хотіла ліквідувати суверенітет автономії Каракалпакстан. Це спричинило протести

Через протести в автономній республіці Каракалпакстан (Узбекистан) запровадили надзвичайний стан та комендантську годину. Протести почалися після того, як влада оголосила наміри провести конституційну реформу, яка змінює статус республіки.

Про це пише «Медиазона. Центральная Азия».

Указ про це підписав президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв. На період надзвичайного стану запроваджується комендантська година з 21:00 до 07:00 і триватиме до 3 серпня. Указ передбачає «посилення охорони громадського порядку», обмеження руху транспорту, проведення особистого огляду та перевірки документів у громадян, а також обмеження на вʼїзд та виїзд із республіки. Крім того, забороняється проведення масових заходів та страйків, продаж зброї та боєприпасів.

Що сталося в Узбекистані?

Першого липня в столиці республіки Каракалпакстан — Нукусі — спалахнули протести. Причиною для них став проєкт реформи конституції Узбекистану, яка скасовує автономний статус Каракалпакстану, у тому числі його право на вихід зі складу країни шляхом референдуму.

Місцеві ЗМІ та пабліки повідомляють про сутички протестувальників із силовиками, які сталися 3 липня. Також повідомлялося про поранених і навіть загиблих, проте точна їхня кількість не відома, а офіційно влада про постраждалих не повідомляла. Силовики спробували розігнати протест, застосувавши проти мітингарів сльозогінний газ, світлошумові гранати та гумові кулі.

На тлі протестів президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв на зустрічі в Нукусі з місцевими депутатами пообіцяв зберегти в конституції норму про суверенітет Каракалпакстану та право виходу зі складу країни. Разом з тим Мірзієєв повідомив, що обговорення поправок до конституції продовжили до 15 липня.

Вже 4 липня парламент Узбекистану виключив із проєкту поправок до конституції статті, які стосувалися ліквідації суверенітету Каракалпакстану.