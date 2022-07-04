Глава МВС заявив, що необхідно штрафувати за порушення комендантської години

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає необхідним запровадити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.

Про це він заявив в ефірі телемарафону 4 липня.

«Не всі дотримуються умов комендантської години, і це питання до наших законодавців, щоб була встановлена належна відповідальність за порушення. Мова про адміністративну відповідальність», — сказав він.

За його словами, комендантська година — не забаганка, а питання безпеки. Вона необхідна для боротьби з диверсійними групами ворога.

Зараз у Кодексі про адміністративні правопорушення не передбачена відповідальність за порушення комендантської години. Порушника можуть покарати тільки за відмову виконувати законне розпорядження або вимоги патруля.

Проєкт закону про внесення змін до кодексу щодо запровадження відповідальності за порушення встановлених обмежень в умовах дії воєнного стану зареєстрували в парламенті ще в травні, але досі не ухвалили.