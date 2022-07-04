У «Дії» зʼявиться пенсійне посвідчення та посвідка на проживання

У застосунку «Дія» найближчим часом зʼявиться пенсійне посвідчення та посвідка на тимчасове або постійне проживання. Наразі можна записатися на бета-тестування цієї функції.

Про це повідомляє Мінцифра.

Для тестування пенсійного посвідчення необхідно мати документ, виданий з 2014 року — пластиковий або у вигляді платіжної картки.

Для тестування посвідки на проживання — документ у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, виданий після 25 квітня 2018 року, а також банківський рахунок для авторизації у «Дії» через BankID та смартфон із NFC.

Бета-тестувальником нових послуг можна стати за посиланням.