Окупанти ракетним ударом зруйнували гімназію в Харкові

О 4-й ранку російські окупанти завдали ракетного удару по Шевченківському району Харкова. Вибух знищив загальноосвітню школу. Наразі рятувальники розбирають завали.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, постраждалих немає, у гімназії нікого не було.

За словами голови ОВА, протягом доби окупанти обстрілювали міста та села Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів. Обстріли зруйнували житлові будинки, господарські споруди, гаражі та інші будівлі.

Від дій окупантів загинули троє мешканців села Безруки Дергачівської громади. Населений пункт росіяни обстрілювали з артилерії. Поранено шістьох людей.

Протягом доби російські окупанти намагалися вести наступ на село Прудянка, що на Харківському напрямку. Ворог зазнав втрат і відступив. У районі Ізюму ворог веде наступ у напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини. ЗСУ стримують ворога. Бої тривають.