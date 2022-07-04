ЗСУ ліквідували 36 200 російських загарбників

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 131 день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 36 200 осіб, а також:
- 1 589 танків;
- 3 754 бойові броньовані машини;
- 804 артилерійські системи;
- 246 реактивних систем залпового вогню;
- 105 засобів ППО;
- 217 літаків;
- 187 гелікоптерів;
- 658 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 144 крилаті ракети;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 629 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 65 одиниць спеціальної техніки.
За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Словʼянському та Донецькому напрямках.