ЗСУ ліквідували 36 200 російських загарбників

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 131 день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 36 200 осіб, а також:

1 589 танків;

3 754 бойові броньовані машини;

804 артилерійські системи;

246 реактивних систем залпового вогню;

105 засобів ППО;

217 літаків;

187 гелікоптерів;

658 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

144 крилаті ракети;

15 кораблів/катерів;

2 629 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

65 одиниць спеціальної техніки.

За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Словʼянському та Донецькому напрямках.