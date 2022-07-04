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ЗСУ ліквідували 36 200 російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 131 день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 36 200 осіб, а також:

  • 1 589 танків;
  • 3 754 бойові броньовані машини;
  • 804 артилерійські системи;
  • 246 реактивних систем залпового вогню;
  • 105 засобів ППО;
  • 217 літаків;
  • 187 гелікоптерів;
  • 658 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
  • 144 крилаті ракети;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 629 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 65 одиниць спеціальної техніки.

За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Словʼянському та Донецькому напрямках.