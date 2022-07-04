У найбільшому торговому центрі Данії сталася стрілянина, загинули 3 людини

У Копенгагені сталася стрілянина в найбільшому торговому центрі Данії Fieldʼs. Загинули щонайменше три людини.

Про це пише BBC.

На місці інциденту поліція затримала 22-річного данця. У поліції повідомили, що ознак, які вказують на наявність інших стрільців, немає. Мотиви стрільця невідомі, але поліція не виключає теракт.

Fieldʼs є найбільшим торговим центром Данії з понад 140 магазинами та ресторанами. Біля торгового центру розташований концертний майданчик, де мав відбутися концерт британського співака Гаррі Стайлза. Через інцидент його скасували. Також скасували прийом, який мав був влаштувати спадкоємний принц Фредерік на честь перших трьох етапів велогонки Тур де Франс у Данії.