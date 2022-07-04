Віцепремʼєр Верещук: Україна вже повернула тіла 400 загиблих військових

Віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук повідомила, що за час повномасштабної війни з росією Україна повернула тіла 400 загиблих військових. Аналогічну кількість віддали і росіянам.

Про це вона заявила в ефірі телемарафону.

Верещук зазначила, що росія не хоче показувати процес обміну тілами загиблих військових.

«росія не хоче показувати своїм громадянам масові передачі тіл, вони розуміють, до якого вибуху це призведе, тому роблять це ледь не потайки, роблять це не афішуючи, і намагаються не передавати нам тіл», — пояснила вона.

Також Верещук розповіла, що є проблема з ідентифікацією тіл, оскільки Україна проводить всі експертизи за європейськими стандартами, тоді як росіяни — ні.

«І в майбутньому це буде великою проблемою, бо ті експертизи, які проводять вони, генетичні, точно не будуть співпадати, і ми, можливо, не будемо бачити у списках тих тіл, які вони нам будуть навіть передавати. Це проблема, але ми теж думаємо, як її вирішити», — підкреслила вона.