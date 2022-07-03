Австралія надасть Україні ще 14 БТР та 20 броньованих машин Bushmaster

Премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албаніз оголосив про надання Україні додаткової військової допомоги на суму в $100 млн. Туди увійдуть 14 бронетранспортерів та 20 броньованих машин Bushmaster.

Про це він заявив на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

«Сьогодні ми оголошуємо додаткові $100 млн у вигляді військово-технічної допомоги. Загалом ми вже надали $390 млн. Ми також додатково надаємо 14 БТР та 20 Bushmaster — броньованих транспортних засобів. Таким чином, загальна кількість Bushmaster становить 60 штук», — повідомив австралійський премʼєр.

Він також зазначив, що Австралія надаватиме Україні й іншу військову підтримку, зокрема безпілотники.