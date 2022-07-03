Росіяни знову обстріляли Харківщину — троє людей загинули

Російські війська вдень 3 липня знову обстрілювали Харківську область. Від обстрілів загинули троє людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Під обстрілами села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад. За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, три людини загинули, одна жінка отримала поранення», — зазначив він.

Синєгубов знову закликав жителів Харкова та області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу йти в укриття. Крім цього, він закликає не виходити на вулиці без потреби.