Премʼєр Словаччини припустив можливість передачі Україні винищувачів МіГ-29 і танків

Словаччина може передати Україні радянські винищувачі МіГ-29 і танки.

Про це сказав премʼєр-міністр Едуард Хегер в інтервʼю чеському телеканалу СТ24.

«Але я не хочу докладно говорити про це, тому що Україна також просила нас не вдаватися в деталі», — сказав Хегер. Разом з ним інтервʼю давав чеський премʼєр Петер Фіала. Обидва лідери зазначили, що всіх здивувало, наскільки ефективно і як довго Україна могла захищатися від вторгнення росії, чия армія на папері мала бути набагато сильнішою. «Ми маємо всі передумови вірити, що Україна переможе у цій війні», — зазначив словацький премʼєр.

Обидва лідери підтримали необхідність постачати Україні західну зброю, а Фіала додав, що Чехія також може допомогти з навчанням українських військових.