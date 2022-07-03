У США знайшли рідкісну орхідею, яку 120 років вважали вимерлою

У США, у штаті Вермонт відкрили невелику мутовчасту погонію (вид орхідеї), що перебуває під загрозою зникнення на федеральному рівні — через 120 років після того, як рослину востаннє помічали в штаті.

Про це повідомляє CNN.

Востаннє рослина була задокументована у Вермонті в 1902 році. Натуралісти довго шукали маленьку мутовчасту погонію у Вермонті, але протягом 120 років так нічого і не знайшли.

«Маленька мутовчаста погонія — один із найрідкісніших видів орхідей», — сказав Аарон Маркус, помічник ботаніка в Департаменті рибальства та дикої природи Вермонту. Рідкісність цього виду повʼязана з його залежністю від грибів у навколишньому середовищі (звʼязок, який вчені досі мало розуміють).