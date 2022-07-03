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Росія втратила ще 100 своїх військових. Загалом — майже 36 тисяч

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Російська армія станом на ранок 3 липня втратила у війні проти України 35 970 своїх військових (100 за останню добу).

Про це свідчать дані Генерального штабу України.

Також росія втратила:

  • 1 584 танки (2 за останню добу);
  • 3 744 бойові броньовані машини (7);
  • 801 артилерійська система (1);
  • 246 реактивних систем залпового вогню (без змін);
  • 105 засобів ППО;
  • 217 літаків;
  • 187 гелікоптерів (1);
  • 654 дрони (1),
  • 144 крилаті ракети;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 618 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (4);
  • 64 одиниці спеціальної техніки (3).

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.