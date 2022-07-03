Росія втратила ще 100 своїх військових. Загалом — майже 36 тисяч

Російська армія станом на ранок 3 липня втратила у війні проти України 35 970 своїх військових (100 за останню добу).
Про це свідчать дані Генерального штабу України.
Також росія втратила:
- 1 584 танки (2 за останню добу);
- 3 744 бойові броньовані машини (7);
- 801 артилерійська система (1);
- 246 реактивних систем залпового вогню (без змін);
- 105 засобів ППО;
- 217 літаків;
- 187 гелікоптерів (1);
- 654 дрони (1),
- 144 крилаті ракети;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 618 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (4);
- 64 одиниці спеціальної техніки (3).
Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.