Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗСУ вночі вдарили понад 30 разів по російській військовій базі

Уночі 3 липня Збройні сили України вивели з ладу одну з чотирьох військових баз росіян у місті. Так, ЗСУ нанесли по ній понад 30 ударів.

Про це вранці 3 липня повідомив законний мер міста Іван Федоров.

За його словами, наразі окупанти намагаються зробити фейки про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновано міську інфраструктуру.

Крім цього, Федоров повідомив, що вчора, 2 липня, завдяки силам спротиву російський бронепоїзд з боєприпасами зійшов з рейок.

Місцеве видання «РИА-Мелитополь» публікує відео вибухів і пише, що детонація на складах триває досі, вже понад 2 години.