Війська рф цього ранку випустили по Миколаєву 12 ракет

О пʼятій ранку 2 липня російські війська вкотре обстріляли Миколаїв. По місту випустили 12 ракет.

Про це міський голова Анатолій Сєнкевич повідомив в інтервʼю «Радіо Свобода»

Убитих і поранених не було. Цей обстріл зруйнував деякі інфраструктурні обʼєкти на території порту, а також один з миколаївських індустріальних обʼєктів. За словами мера, військових баз чи військової техніки на цих обʼєктах не було.

Росіяни знову обстрілювали околиці Миколаєва касетними снарядами з РСЗВ «Смерч», а тип ракетних комплексів, що цілили по місту, ще не визначили.

Анатолій Сєнкевич також розповів журналістам, що за час повномасштабної війни армія рф вбила 120 мирних миколаївців, зокрема одну дитину. Також орієнтовно 560 мешканців Миколаєва зазнали поранень, з них шестеро — діти.

За даними міської влади, з пів мільйона людей, які жили в Миколаєві, залишилось 230—250 тисяч. А після кожного масованого обстрілу з міста їдуть до 200 людей на тиждень.

«Миколаїв під обстрілами майже щодня. Із самого початку війни було лише 19 днів, коли по нас не стріляли, ми їх рахуємо», — зазначив мер.

За його словами, протягом пʼяти-шісти тижнів лінія фронту проходить на відстані 20—30 кілометрів від Миколаєва. Тож наразі небезпечно в усіх районах міста.