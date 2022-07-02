Вечірнє зведення Генштабу: Війська рф залишили село Іванівка, ЗСУ зупинили наступ рф на двох напрямках

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на 18:00 2 червня:
- На Волинському та Поліському напрямках збройні сили білорусі на ротаційній основі прикривають білорусько-український кордон у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. Проводять тренування з наведення понтонних переправ. Ознак формування наступальних угруповань білорусів не виявили.
- На Сіверському напрямку без особливих змін. Війська рф обстріляли позиції українських захисників у районах Студенок, Товстодубового, Нової Слободи та Білопілля.
- На Харківському напрямку ворог веде оборону зайнятих раніше позицій. Росіяни обстрілювали із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Золочіва, Хрестища, Молодової, Коробочкиного, Великої Бабки, Малинівки, Іванівки, Черкаської Лозової, Слатиного та Чепіля. Армія рф вела штурм у районі Дементіївки, успіху не мала, відійшла. Також била з авіації неподалік Верхнього Салтова та Прудянки та вела повітряну розвідку безпілотниками «Орлан-10».
- На Слов’янському напрямку росія продовжує оборонні дії. Війська рф обстрілювали із артилерії райони Долини, Курульки, Адамівки та Барвінкового. ЗСУ успішно відбили штурм у районі Богородичного.
- На Донецькому напрямку росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру неподалік Івано-Дар’ївки та Золотарівки. За результатами бойових дій війська рф закріплюються в районі Верхньокам’янки.
- На Краматорському напрямку ворожі обстріли зафіксували поблизу Білогорівки.
- На Бахмутському напрямку російські окупанти обстрілювали українські позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах Кодеми і Берестового. Біля останнього здійснили розвідку боєм. Українські військові дали ворогу рішучу відсіч та змусили відійти.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни з артилерії різних калібрів обстріляли райони Авдіївки, Опитного, Нетайлового, Павлівки, Оріхова, Малинівки, Новосілки та Новоандріївки. Били з авіації неподалік Павлівки. Українські захисники зупинили наступальні дії рф у районі Новомихайлівки та відкинули окупантів.
- На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують систематичні обстрілювати цивільну та військову інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії. Ведуть повітряну розвідку безпілотниками.
- Війська рф залишили село Іванівка за результатами дій українських воїнів.