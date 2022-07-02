Українські військові розповіли журналістам про результати першого тижня застосування HIMARS

В Україні на лінію фронту почали прибувати високотехнологічні ракетні установки HIMARS американського виробництва. Українські екіпажі розповіли американським журналістам із The Wall Street Journal про перші результати їх застосування.

Так, 22-річний лейтенант Коваль, який командує двома батареями HIMARS, розповів про атаку на штаб російської армії в місті Ізюм Харківської області, який вони розмістили в одній з міських шкіл. Тоді вдалось знищити 17 російських військових, зокрема полковника і двох майорів, і певну кількість техніки. Також серед окупантів було 20 поранених.

Через кілька днів «Хаймарсами» вдарили по російських казармах, де спали новобранці, завдавши тяжких втрат. Під час третьої атаки українці направили всі чотири установки на російські позиції в одному українському місті. Ще одного удару завдали по місту Зимогірʼя Луганської області, приблизно за 50 кілометрів від лінії фронту.

Українські солдати, які керують «Хаймарсами», розповіли, що подвоїли своє проникнення на окуповану територію з більшою точністю та меншим ризиком для себе.

«HIMARS дуже сильні. Вони дозволяють нам максимально вставляти їм палиці в колеса. Для нас це величезна перевага, росія не має нічого подібного», — розповів лейтенант Коваль.