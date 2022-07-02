Ранкове зведення Генштабу: білорусь продовжила мобілізаційні навчання біля кордону з Україною

Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення щодо ситуації на фронті станом на 2 липня. Наразі ситуація така:
- білорусь продовжила мобілізаційні навчання біля кордону з Україною до 9 липня. У Гомельської області триває вручення повісток. Лікарям заборонили виїзду за межі країни.
- На Сіверському напрямку у Брянській та Курській областях противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп. Росіяни застосовують комплекси радіоелектронної боротьби у прикордонних районах біля Бєлгородської області.
- На Слов’янському напрямку ворог веде оборонні бої. Також росіяни штурмували Богородичне, але без успіху.
- У Луганській області росіяни наступали на Верхньокамʼянське, через яке йде дорога з Лисичанська до Сіверська Донецької області. Успіху окупанти не мали.
- У Чорному морі у готовності до ракетних ударів стоїть два носії високоточної зброї.