Премʼєр Великої Британії Джонсон став почесним мешканцем Одеси

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним жителем Одеси.

Про це в інтервʼю BBC World Service заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

«Ми дуже високо цінуємо допомогу вашої країни, вашого премʼєр-міністра. Тому я підписав розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ та ІІІ ступенів», — сказав Труханов. Таким чином, Джонсон автоматично набув звання «Почесний громадянин Одеси».

Труханов додав, що Джонсон стане першим підданим Великої Британії, який став почесним жителем Одеси за весь час існування нагороди — із 1862 року.