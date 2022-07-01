Ситуація на фронті 1 липня: росіяни продовжують спроби оточити Лисичанськ, але в інших місцях вже не намагаються наступати — на мапах «Бабеля»

Російські військові продовжують свої спроби оточити Лисичанськ із півдня. Найімовірніше, вони повністю захопили Лисичанський нафтопереробний завод, але їхні спроби наступу на Лисичанський желатиновий завод ЗСУ відбили.
Ситуацію на фронті 1 липня дивіться на мапах «Бабеля».
Харківська область
- росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області, зокрема Харків;
- на північ від Харкова окупанти тримають оборону;
- кілька днів Генштаб ЗСУ звітував про спроби ворога штурмувати село Дементіївка, усі вони невдалі. Зрештою, найімовірніше, армія рф припинила наступ у цьому напрямку.
Донбас
- на Словʼянському напрямку росіяни продовжують перегруповувати війська й утримують оборону;
- спроб наступу на Словʼянськ на рубежі Краснопілля — Богородичне більше не було;
- армія рф наступає на Лисичанськ, щоб оточити його;
- найімовірніше, росіяни повністю захопили Лисичанський нафтопереробний завод;
- водночас чергову спробу наступу в бік Лисичанського желатинового заводу на півдні міста ЗСУ знову відбили;
- тривають масові обстріли вздовж усієї лінії фронту, особливо в районі річки Сіверський Донець та в Луганській області.
Південь
- на півдні України тривають тактичні бойові дії зі взаємними обстрілами.
Херсонщина
- у Херсонській області теж продовжуються взаємні обстріли вздовж усієї лінії фронту, без видимих просувань з боку обох сторін.