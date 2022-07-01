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Ситуація на фронті 1 липня: росіяни продовжують спроби оточити Лисичанськ, але в інших місцях вже не намагаються наступати — на мапах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Російські військові продовжують свої спроби оточити Лисичанськ із півдня. Найімовірніше, вони повністю захопили Лисичанський нафтопереробний завод, але їхні спроби наступу на Лисичанський желатиновий завод ЗСУ відбили.

Ситуацію на фронті 1 липня дивіться на мапах «Бабеля».

Харківська область

  • росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області, зокрема Харків;
  • на північ від Харкова окупанти тримають оборону;
  • кілька днів Генштаб ЗСУ звітував про спроби ворога штурмувати село Дементіївка, усі вони невдалі. Зрештою, найімовірніше, армія рф припинила наступ у цьому напрямку.

«Бабель»

Донбас

  • на Словʼянському напрямку росіяни продовжують перегруповувати війська й утримують оборону;
  • спроб наступу на Словʼянськ на рубежі Краснопілля — Богородичне більше не було;
  • армія рф наступає на Лисичанськ, щоб оточити його;
  • найімовірніше, росіяни повністю захопили Лисичанський нафтопереробний завод;
  • водночас чергову спробу наступу в бік Лисичанського желатинового заводу на півдні міста ЗСУ знову відбили;
  • тривають масові обстріли вздовж усієї лінії фронту, особливо в районі річки Сіверський Донець та в Луганській області.

«Бабель»

«Бабель»

Південь

  • на півдні України тривають тактичні бойові дії зі взаємними обстрілами.

«Бабель»

Херсонщина

  • у Херсонській області теж продовжуються взаємні обстріли вздовж усієї лінії фронту, без видимих просувань з боку обох сторін.

«Бабель»