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Україна отримала від Німеччини грант на мільярд євро

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Державний бюджет України отримав грант від Німеччини на суму в один мільярд євро.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Грантові кошти переказали до державного бюджету через спеціальний адміністративний рахунок, який відкрив Міжнародний валютний фонд, щоб направляти гроші країн-донорів на допомогу Україні.

Отримані кошти спрямують на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану. Всього від початку запровадження воєнного стану Україна вже отримала від Німеччини €1,3 мільярда для підтримки фінансово-бюджетної системи.

  • У пʼятницю стало відомо, що Норвегія виділить Україні мільярд євро допомоги до кінця нинішнього року.
  • 29 червня Україна отримала від Сполучених Штатів грант на $1,3 мільярда.
  • Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо після завершення саміту G7 у Німеччині оголосив про нову допомогу Україні — 151,7 мільйона канадських доларів. Канада також надасть Україні 200 мільйонів кредиту через МВФ.