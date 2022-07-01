Україна отримала від Німеччини грант на мільярд євро

Державний бюджет України отримав грант від Німеччини на суму в один мільярд євро.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Грантові кошти переказали до державного бюджету через спеціальний адміністративний рахунок, який відкрив Міжнародний валютний фонд, щоб направляти гроші країн-донорів на допомогу Україні.
Отримані кошти спрямують на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану. Всього від початку запровадження воєнного стану Україна вже отримала від Німеччини €1,3 мільярда для підтримки фінансово-бюджетної системи.
- У пʼятницю стало відомо, що Норвегія виділить Україні мільярд євро допомоги до кінця нинішнього року.
- 29 червня Україна отримала від Сполучених Штатів грант на $1,3 мільярда.
- Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо після завершення саміту G7 у Німеччині оголосив про нову допомогу Україні — 151,7 мільйона канадських доларів. Канада також надасть Україні 200 мільйонів кредиту через МВФ.