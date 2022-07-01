Вечірнє зведення Генштабу: ворог невдало наступав біля Лисичанська та активізує призовну кампанію на Далекому Сході

Оперативна інформація від Генерального штабу станом на 18:00 1 липня:
- на Півночі ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Грем’яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області та Старикове і Атинське на Сумщині;
- на Харківщині противник вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Чепіль, Золочів, Руська Лозова, Рубіжне, Хрестище, Печеніги, Харків, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова та Прудянка. Завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 поблизу Мосьпанового;
- на Слов’янському напрямку ворог обстрілював райони Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Довгенького, Краснопілля, Асіївки, Слов’янська, Микільського та Богородичного;
- на Лисичанському і Бахмутському напрямках окупанти обстрілюють із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Сидорове, Переїзне, Крива Лука, Маяки, Сіверськ, Привілля, Лисичанськ, Вовчоярівка, Золотарівка, Бахмут, Клинове, Кодема, Нью-Йорк, Новолуганське, Берестове, Лоскутівка, Покровське, Зайцеве, Травневе та Вершина. Ворожі авіаційні удари зафіксовано біля Клинового та Покровського;
- на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із артилерії різних калібрів та танків райони населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Піски, Оріхів, Шевченко, Новомихайлівка, Гірське, Гуляйполе, Времівка, Вугледар, Новоандріївка, Червоне, Староукраїнка, Залізничне та Мар’їнка;
- ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу українські воїни успішно відбили, окупанти відійшли;
- на Півдні противник продовжував обстріли в районах населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Прибузьке, Олександрівка, Мирне, Шевченкове, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Благодатне, Первомайське, Кобзарці, Червоний Яр, Кавказ, Степове, Калинівка, Велике Артакове, Добрянка, Потьомкіне та Миколаївка. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Дивізія;
- у готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти тримають у Чорному морі два носії високоточної зброї.
- у зв’язку зі значними втратами на території Східного військового округу рф проводиться активна призовна компанія. Розгорнуто пункт призову мобілізаційного резерву в місті Владивосток та в Сергєєвці, пункті постійної дислокації 127 мотострілецької дивізії 5 загальновійськової армії.