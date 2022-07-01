До суду скерована справа директорки однієї зі шкіл Києва, яка планувала стати «міністром освіти» при окупантах

Прокуратура передала до суду справу директорки однієї зі столичних шкіл, яка співпрацювала з представниками росії в обмін на посаду «міністра освіти» при окупаційній владі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Обвинувачена до початку військової агресії рф проти України працювала директоркою однієї з приватних столичних шкіл. Вона мала проросійські погляди та підтримувала окупацію України.

Вона співпрацювала з представником рф, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки зі спецслужбами країни-агресора. Жінка передавала йому інформацію щодо місцезнаходження ЗСУ та Тероборони, а також стосовно державних, політичних і культурних діячів України, які виступають проти російської агресії.