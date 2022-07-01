Bloomberg: Євросоюз планує заборонити імпорт російського золота слідом за США

Європейський Союз працює над новими санкціями, які включатимуть заборону на імпорт російського золота.

Про це пише Bloomberg із посиланням на співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.

Галузеві аналітики описують цю заборону як символічну, оскільки санкції, накладені на росію після її вторгнення в Україну, фактично вже закрили для неї ринки Європи та США. Зокрема, потоки золота до торгових центрів у Лондоні та Цюріху здебільшого припинилися через «самосанкціонування» галузі.

Лідери G7 на зустрічі в Німеччині домовилися обговорити варіанти обмеження ціни на російську нафту, зокрема шляхом заборони послуг, таких як страхування, що необхідне для транспортування сирої нафти та нафтопродуктів. Однак, за даними журналістів, послам ЄС на зустрічі цього тижня повідомили, що цей механізм найближчим часом не запрацює.

Зараз готують новий пакет санкцій. Він міститиме корективи раніше схвалених заходів, що можуть включати зміни правил транзиту підсанкційних товарів до російського Калінінграда.

За даними Bloomberg, низка країн ЄС наполягають на посиленні санкцій, зокрема на газ, проте Євросоюз не готовий до більш сміливих санкційних кроків. Тож у найближчому майбутньому увага, найімовірніше, буде зосереджена на тому, щоб посилювати та розширювати вже ухвалені заходи, як-от обмеження на експорт технологій та санкції проти російських олігархів і організацій.