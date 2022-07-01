Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 20 людей

Станом на 13:30 унаслідок ракетного удару в селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району загинули 20 людей.

Про це повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій.

З них 16 людей загинули у житловому будинку, четверо — на базі відпочинку. Середз загиблих — дитина. Поранення отримали 38 людей, з них 37 — у будинку, одна людина — на базі відпочинку.

Усіх 38 поранених госпіталізували.

Врятували восьмох людей, зокрема трьох дітей (сімох людей — із житлового будинку, одну людину — з бази відпочинку).

Рятувальники продовжують розбирати завали. ДСНС залучила до робіт 112 працівників і 16 одиниць техніки.