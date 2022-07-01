Окупанти рф намагаються втекти з війни через Арабатську стрілку до Криму

Військові рф намагаються втекти з війни через Херсонську область до Криму,

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.

За даними українських розвідників, в окупованій Калинівці Херсонської області з’явилася група дезертирів віком 18—20 років. Вони одягнуті у військовий однострій російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів і просять їжу й воду в місцевих. Один з росіян, ймовірно, поранений. При собі мають три автомати Калашнікова. Рухаються в бік Криму. Пересуваються російські дезертири виключно вночі, а вдень переховуються.

У ГУР зазначають, що загалом у Херсонській області фіксуються непоодинокі випадки дезертирства російських військових. Головна причина втечі — великі втрати окупантів через точні удари української артилерії. Найчастіше втікачі намагаються добратися до Криму через Арабатську стрілку. Цей маршрут вважається безпечним та добре «відпрацьованим».