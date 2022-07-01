У Києві поліція вилучила російське скло на 9,5 мільйона грн. Його використають для відновлення Ірпеня та Бучі

У Києві слідчі Нацполіції вилучили товар російського виробництва на понад 9,5 мільйона гривень.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції.

Правоохоронці встановили, що на території складу в Києві зберігається продукція підприємства, зареєстрованого в рф.

Під час обшуку поліція вилучила понад 46 тис. кв. м товару зі скла виробництва російської федерації на понад 9,5 мільйона гривень. Також вилучили дві вантажівки з напівпричепами, які належать підприємству, зареєстрованому в білорусі.

Наразі вирішують питання про арешт та передачу цього майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Вилучене скло планують використати для відновлення населених пунктів, які постраждали від російської армії, зокрема Ірпеня та Бучі.