Росіянина, якого 2 роки розшукував Інтерпол, знайшли в Києві

Контррозвідники Служби безпеки України затримали росіянина, який переховувався в Україні, щоб уникнути кримінальної відповідальності в Литві.

Про це повідомили в СБУ.

Чоловіка оголосили у міжнародний розшук за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних із фінансовими оборудками. Він намагався легалізуватись у Хмельницькому, а після того як задум провалився, він втік та «заліг» у Києві. Там зловмисника і затримала СБУ.

Зараз вирішують питання щодо застосування до росіянина екстрадиційного арешту. Також перевіряють можливу причетність затриманого до скоєння злочинів в Україні.