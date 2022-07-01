Ранкове зведення Генштабу: поновилися бої на Краматорському напрямку

Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення щодо ситуації на фронті станом на 1 липня. Наразі ситуація така:

На Харківському напрямку війська росії зосередили угруповання військ Західного військового округу, вони стоять в обороні на раніше зайнятих рубежах.

На Слов’янському напрямку війська ворога також обороняються, але перегруповуються та намагаються покращити своє тактичне положення.

На Донецькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на оточенні українських військ у районі Лисичанська. Окупанти атакують в районах логістичного забезпечення ЗСУ.

На Луганщині ворог намагається взяти під контроль ділянку автошляху Бахмут — Лисичанськ. Успіху не має.

Окупанти активізували бойові дії на Краматорському напрямку. Спроба покращити тактичне положення поблизу Покровського для росіян закінчилася невдачею.