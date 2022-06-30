Ситуація на фронті 30 червня: росіяни намагаються оточити Лисичанськ, а ЗСУ просуваються на півдні України — на мапах «Бабеля»

Російські війська продовжують наступати в Луганській області, щоб оточити Лисичанськ. У саме ж місто окупанти досі не зайшли. Водночас у Генштабі підтвердили звільнення двох сіл на півдні України — Потьомкиного в Херсонській області та Павлівки в Донецькій.

Ситуацію на фронті 30 червня дивіться на мапах «Бабеля».

Харківська область

росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області, зокрема Харків;

на північ від Харкова окупанти продовжують тримати оборону та локально контратакують;

армія рф знову спробувала наступати на село Дементіївка, але штурм відбили.

Донбас

на Словʼянському напрямку росіяни продовжують перегруповувати війська;

окупанти спробували наступати з Довгенького та в напрямку Богородичного — обидва наступи відбили;

армія рф продовжує наступ на Лисичанськ, щоб його оточити;

росіяни зайняли частину Лисичанського нафтопереробного заводу, також тривають бої за села Тополівка біля НПЗ і Малорязанцеве; російські військові тримають ділянку дороги від НПЗ до самого Лисичанська під вогневим контролем;

спроби росіян просунутися до села Спірне та зайти до Лисичанська з боку Лисичанського желатинового заводу знову зазнали невдачі;

голова Луганської ОВА Сергій Гайдай запевняє, що в місто окупанти досі не зайшли й боїв у ньому немає;

російські джерела розповідають про форсування річки Сіверський Донець у районі Привілля та публікують фото і відео з цього села;

ЗСУ відбили спроби наступу росіян на Покровське та з Доломітного в напрямку Новолуганського і Вуглегірської ТЕС;

у Генштабі підтвердили звільнення села Павлівка на південь від Вугледару.

Південь

на півдні України продовжуються тактичні бойові дії зі взаємними обстрілами.

Херсонщина