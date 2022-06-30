Ситуація на фронті 30 червня: росіяни намагаються оточити Лисичанськ, а ЗСУ просуваються на півдні України — на мапах «Бабеля»

Російські війська продовжують наступати в Луганській області, щоб оточити Лисичанськ. У саме ж місто окупанти досі не зайшли. Водночас у Генштабі підтвердили звільнення двох сіл на півдні України — Потьомкиного в Херсонській області та Павлівки в Донецькій.
Ситуацію на фронті 30 червня дивіться на мапах «Бабеля».
Харківська область
- росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області, зокрема Харків;
- на північ від Харкова окупанти продовжують тримати оборону та локально контратакують;
- армія рф знову спробувала наступати на село Дементіївка, але штурм відбили.
Донбас
- на Словʼянському напрямку росіяни продовжують перегруповувати війська;
- окупанти спробували наступати з Довгенького та в напрямку Богородичного — обидва наступи відбили;
- армія рф продовжує наступ на Лисичанськ, щоб його оточити;
- росіяни зайняли частину Лисичанського нафтопереробного заводу, також тривають бої за села Тополівка біля НПЗ і Малорязанцеве; російські військові тримають ділянку дороги від НПЗ до самого Лисичанська під вогневим контролем;
- спроби росіян просунутися до села Спірне та зайти до Лисичанська з боку Лисичанського желатинового заводу знову зазнали невдачі;
- голова Луганської ОВА Сергій Гайдай запевняє, що в місто окупанти досі не зайшли й боїв у ньому немає;
- російські джерела розповідають про форсування річки Сіверський Донець у районі Привілля та публікують фото і відео з цього села;
- ЗСУ відбили спроби наступу росіян на Покровське та з Доломітного в напрямку Новолуганського і Вуглегірської ТЕС;
- у Генштабі підтвердили звільнення села Павлівка на південь від Вугледару.
Південь
- на півдні України продовжуються тактичні бойові дії зі взаємними обстрілами.
Херсонщина
- у Херсонській області теж продовжуються взаємні обстріли;
- росіяни розгорнули в районі Великої Олександрівки засоби радіоелектронної боротьби;
- Генштаб підтвердив, що село Потьомкине неподалік Високопілля звільнили.