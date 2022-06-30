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Ситуація на фронті 30 червня: росіяни намагаються оточити Лисичанськ, а ЗСУ просуваються на півдні України — на мапах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Російські війська продовжують наступати в Луганській області, щоб оточити Лисичанськ. У саме ж місто окупанти досі не зайшли. Водночас у Генштабі підтвердили звільнення двох сіл на півдні України — Потьомкиного в Херсонській області та Павлівки в Донецькій.

Ситуацію на фронті 30 червня дивіться на мапах «Бабеля».

Харківська область

  • росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області, зокрема Харків;
  • на північ від Харкова окупанти продовжують тримати оборону та локально контратакують;
  • армія рф знову спробувала наступати на село Дементіївка, але штурм відбили.

«Бабель»

Донбас

  • на Словʼянському напрямку росіяни продовжують перегруповувати війська;
  • окупанти спробували наступати з Довгенького та в напрямку Богородичного — обидва наступи відбили;
  • армія рф продовжує наступ на Лисичанськ, щоб його оточити;
  • росіяни зайняли частину Лисичанського нафтопереробного заводу, також тривають бої за села Тополівка біля НПЗ і Малорязанцеве; російські військові тримають ділянку дороги від НПЗ до самого Лисичанська під вогневим контролем;
  • спроби росіян просунутися до села Спірне та зайти до Лисичанська з боку Лисичанського желатинового заводу знову зазнали невдачі;
  • голова Луганської ОВА Сергій Гайдай запевняє, що в місто окупанти досі не зайшли й боїв у ньому немає;
  • російські джерела розповідають про форсування річки Сіверський Донець у районі Привілля та публікують фото і відео з цього села;
  • ЗСУ відбили спроби наступу росіян на Покровське та з Доломітного в напрямку Новолуганського і Вуглегірської ТЕС;
  • у Генштабі підтвердили звільнення села Павлівка на південь від Вугледару.

«Бабель»

«Бабель»

Південь

  • на півдні України продовжуються тактичні бойові дії зі взаємними обстрілами.

«Бабель»

Херсонщина

  • у Херсонській області теж продовжуються взаємні обстріли;
  • росіяни розгорнули в районі Великої Олександрівки засоби радіоелектронної боротьби;
  • Генштаб підтвердив, що село Потьомкине неподалік Високопілля звільнили.

«Бабель»