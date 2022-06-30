Голова Луганської ОВА спростував захоплення росіянами Лисичанська: Місто не оточене, вуличних боїв немає

Армія рф підійшла з різних боків до Лисичанська. У кількох напрямках відбуваються обстріли, проте місто не оточене, вуличних боїв немає.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни уже відзвітували, що вони контролюють половину міста і що Лисичанськ майже в оточенні. Але це неправда.

«Однак обстріли дуже потужні. Вони навмисно обстрілюють навіть гуманітарні центри. Є поранені», — сказав Гайдай.

Він порадив мирним мешканцям, які досі залишаються в Лисичанську, постійно перебувати в укриттях, тому що евакуація неможлива — це дуже небезпечно. Російські окупанти мінують дороги протитанковими мінами.

«Тобто можна проїхати по дорозі, повертатися назад, а вона вже буде замінована», — розповідає голова Луганської ОВА.

Він зазначив, що російські війська перебувають на околиці міста. У самому Лисичанську вуличних боїв немає.