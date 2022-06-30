Міноборони: Через втрати рф знімає зі зберігання техніку в найвіддаленіших регіонах

Через втрати росія знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, зокрема з найвіддаленіших регіонів, таких як Калінінградська область і острів Сахалін.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

«Щоб поповнити поточні втрати в техніці, росіяни знімають зі зберігання необхідні зразки озброєння та військової техніки. Як стало відомо Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, починаючи з квітня цього року на всій території рф, включно з найвіддаленішими регіонами, такими як Калінінградська область і острів Сахалін, росіяни знімають зі зберігання, відновлюють, готують до відправки, транспортують до районів оперативного призначення та застосовують озброєння та техніку», — сказав Мотузяник.