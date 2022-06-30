Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ зупинили штурм на Харківському, Словʼянському та Бахмутському напрямках

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на вечір 30 червня. Ситуація така:
- На Волинському та Поліському напрямках очікується ротація одного із загонів спеціального призначення, що виконує завдання у районі білоруського Пінська. Також підрозділи збройних сил білорусі застосовують комплекси радіоелектронної боротьби у прикордонних районах з Волинською областю.
- На Сіверському напрямку росія утримує свої підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Росіяни обстріляли українські позиції з артилерії та вели повітряну розвідку безпілотниками у районі села Кисла Дубина. Також вони розгортають комплекси радіоелектронної боротьби неподалік Олешні Курської області.
- На Харківському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих позицій. Росіяни ударили з авіації неподалік Прудянки і Одноробівки та обстріляли ракетами Харків. Українські воїни придушили спробу штурмових дій рф у напрямку Кочубеївка – Дементіївка. Росіяни обстрілювали з артилерії райони Питомника, Дементіївки, Іванівки, Рубіжного, Явірського, Петрівки, Руських Тишків та Кутузівки. Також війська рф вели розвідку безпілотниками типу «Орлан-10» поблизу Прудянки і Руської Лозової.
- На Слов’янському напрямку російські підрозділи перегруповуються. ЗСУ відбили штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка. Росіяни відійшли. Також війська рф вели штурмові дії, щоб взяти під повний контроль Богородичне, успіху не мали. Ворожі обстріли були у районах Богородичного, Краснопілля, Курульки, Вірнопілля та Червоної Поляни.
- На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Тетянівка.
- На Лисичанському напрямку російські війська обстрілюють українські позиції у районі Лисичанська. Ведуть штурмові дії у районі Лисичанського нафтопереробного заводу, мають частковий успіх та утримують північно-західну та південно-східну частини заводу. Також росіяни вели штурмові дії у районах північно-східної частини Лисичанского НПЗ, а також Тополівки та північної частини населених пунктів Вовчоярівка і Малорязанцеве, частково мають успіх. Окупанти утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ. Українські військові зупинили наступ росіян у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод та змусили росіян відійти.
- На Бахмутському напрямку армія рф завдала ракетно-авіаційного удару у районі Соледару. Артилерійські обстріли росіяни завдавали у районі Білогорівки, Покровського, Клиновеого та Новолуганського. Українські захисники успішно припинили спроби наступальних та штурмових дій окупантів в напрямках Миколаївка – Спірне, Володимирівка – Покровське, Доломітне – Вуглегірська ТЕС.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював позиції із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав ракетного удару по околицях Авдіївки. Вів повітряну розвідку безпілотниками типу «Орлан-10».
- На Південнобузькому напрямку російські окупанти продовжували обстріли в районах Трудолюбівки, Князівки, Веселого Кута, Червоного Яру, Кобзарців, Любомирівки, Посад-Покровського та Лупаревого: а також вели повітряну розвідку. Зафіксована робота засобів радіоелектронної боротьби поблизу Великої Олександрівки.
- В акваторії Чорного моря у готовності до застосування ракетного озброєння перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Не витримавши атак ЗСУ, російські окупанти залишили острів Зміїний. Таким чином Одещина повністю звільнена.