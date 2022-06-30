Окупований росіянами Мелітополь залишиться без газу за одну-дві доби

Бойові дії пошкодили магістральний газопровід у Запорізькій області, тож у тимчасово окупованому Мелітополі закінчиться газ уже через одну-дві доби.

Про це заявив мер міста Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Учора дійсно було пошкоджено газопровід у ході бойових дій. І сьогодні ще газ у місті Мелітополь є. Але чітко попередили всіх, що лише тиск газу залишився в трубі. Нового газу немає, тож він закінчиться впродовж однієї-двох діб. Тож газу у Мелітополі не буде», — сказав він.

За словами мера Мелітополя, це катастрофічно позначиться як на побутовому секторі, так і на промисловості, зокрема, харчовій.