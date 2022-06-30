У НАТО підпишуть протокол про вступ Фінляндії та Швеції 5 липня

У НАТО підпишуть протокол про вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу 5 липня. За день до цього почнуться формальні перемовини про відповідність цих країн усім критеріям.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише Yle.
«Ми здійснимо офіційне підписання протокол про вступ з міністрами закордонних справ Фінляндії та Швеції у вівторок», — сказа він.
За даними МЗС Фінляндії, перемовини про вступ фінів та шведів до НАТО, скоріше за все, розпочнуться 4 липня. Формально вони мають встановити, чи відповідають ці країни стандартам та вимогам Альянсу. Після цього, вже 5 липня буде підписано протокол про вступ.
Цей протокол мають ратифікувати у парламентах кожної країни-члена НАТО. Коли цей процес завершиться буде визначена остаточна дата, з якої Фінляндія та Швеція стануть членами Альянсу.
Поки цей процес триватиме ці дві держави отримають статус спостерігачів і вони вже зможуть брати участь у зустрічах НАТО, а також налагоджувати взаємодію з іншими країнами.
- Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні 2022 року. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду, але Туреччина наклала вето.
- Після переговорів на саміті НАТО у Мадриді президент Туреччини Реджеп Ердоган 28 червня погодив зі своїми фінськими та шведськими колегами низку заходів безпеки, які дозволять двом скандинавським країнам просунутися в їхньому прагненні приєднатися до Альянсу. Турецькі медіа оприлюднили умови, на які погодилися Швеція та Фінляндія. Зокрема, вони зобовʼязуються співпрацювати з Туреччиною у питанні протидії тероризму й обмінюватися розвідданими. Також ці країни мають протидіяти Курдській робітничій партії, визнаній терористичною у Туреччині та ЄС, та її афілійованим організаціям.