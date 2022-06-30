У НАТО підпишуть протокол про вступ Фінляндії та Швеції 5 липня

У НАТО підпишуть протокол про вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу 5 липня. За день до цього почнуться формальні перемовини про відповідність цих країн усім критеріям.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише Yle.

«Ми здійснимо офіційне підписання протокол про вступ з міністрами закордонних справ Фінляндії та Швеції у вівторок», — сказа він.

За даними МЗС Фінляндії, перемовини про вступ фінів та шведів до НАТО, скоріше за все, розпочнуться 4 липня. Формально вони мають встановити, чи відповідають ці країни стандартам та вимогам Альянсу. Після цього, вже 5 липня буде підписано протокол про вступ.

Цей протокол мають ратифікувати у парламентах кожної країни-члена НАТО. Коли цей процес завершиться буде визначена остаточна дата, з якої Фінляндія та Швеція стануть членами Альянсу.

Поки цей процес триватиме ці дві держави отримають статус спостерігачів і вони вже зможуть брати участь у зустрічах НАТО, а також налагоджувати взаємодію з іншими країнами.