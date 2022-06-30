Парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск

Парламент Ізраїлю проголосував за свій розпуск і проведення наступних виборів 1 листопада.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

За це проголосували 92 депутати, проти — жоден.

«Радио Свобода» пише, що депутати домовилися про розпуск парламенту через розбіжності у принциповому питанні — коаліція з восьми партій не змогла домовитися продовжити дію документа, за яким єврейські поселення на Західному березі живуть за законами Ізраїлю, а не Палестинської автономії.

Відповідно до коаліційних угод, підписаних торік у червні, опівночі 1 липня премʼєр-міністром стане лідер центристської партії «Єш Атід» Яїр Лапід.

Церемонія заміни Беннетта на Лапіда на посаді премʼєра відбудеться в офісі премʼєр-міністра без гостей та ЗМІ. Лапід виконуватиме обовʼязки премʼєр-міністра до формування нового уряду за результатами наступних виборів.

Попередник Лапіда, Нафталі Беннет став премʼєром Ізраїлю 13 червня минулого року. Цього разу він оголосив, що на наступних виборах не балотуватиметься. Очікують, що після відходу Беннетта партію «Яміна» очолить міністр внутрішніх справ Аєлет Шакед.