ДБР направило до суду справу щодо експрезидента Януковича та начальника його охорони

Працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора завершили досудове розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича та керівника його охорони Костянтина Козаря.

Про це повідомили в ДБР.

Слідство встановило, що 23 лютого 2014 року Янукович, діючи спільно з начальником служби своєї безпеки та представниками рф, за допомогою трьох гелікоптерів збройних сил росії вилетів з Урзуфа Донецької області та незаконно перетнув і переправив щонайменше 20 осіб через держкордон України до міста Анапа Краснодарського краю росії.

Цього ж дня експрезидент, перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту рф в районі Козацької бухти в Севастополі, підбурював дезертирувати військовослужбовців УДО України, які безпосередньо забезпечували його особисту охорону.