Окупанти рф тортурами змушують працівників ЗАЕС осушити охолоджувальні басейни

Російські військові силою змушують працівників окупованої Запорізької атомної електростанції осушити охолоджувальні басейни.

Про це повідомляє «Енергоатом».

Знущаннями та тортурами росіяни змушують працівників гідроцеху ЗАЕС вигадувати обґрунтування необхідності осушити ці басейни. Зокрема, військові рф жорстоко побили водолаза гідроцеху ЗАЕС Андрія Гончарука. Постраждалого з численними тілесними ушкодженнями 29 червня 2022 року доставили до лікарні в Енергодарі.

28 червня в «Енергоатомі» попередили, що на тимчасово окупованій ЗАЕС росіяни готують провокацію: вони планують звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.

Під цим приводом окупанти наполягають, що треба осушити охолоджувальні басейни, щоб перевірити чаші, і зупинити наноси, які подають воду в системи безпеки енергоблоків. Це може залишити блоки найбільшої у Європі АЕС без охолодження, є серйозним порушенням та загрожує ядерній безпеці.

«Якщо це станеться, то системи безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, що вже саме по собі є серйозним порушенням та може загрожувати ядерній безпеці. До того ж такі роботи недоцільно проводити у теплу пору року через ризик перегріву та відмови обладнання», — попереджають в «Енергоатомі».