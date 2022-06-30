Із танку обстрілював новобудову в Чернігові. Російський військовий визнав у суді свою провину

Танкіст Михайло Куліков, який з танку обстрілював новобудову в Чернігові, на сьогоднішньому засіданні в Деснянському районному суді визнав свою провину.

Про це повідомило «Суспільне».

На запитання судді, чи визнає він провину, росіянин відповів: «Так».

Розгляд справи полоненого росіянина Кулікова, який з танку обстрілював новобудову в Чернігові, розпочався 24 червня.

26 лютого Куліков разом із командиром танкового батальйону Леонідом Щьоткіним їхали кільцевою дорогою в напрямку Олександрівки. У повідомленні про підозру йдеться, що Куліков отримав наказ розвернути башту танку та вистрілити по житловому багатоповерховому будинку. Цей наказ він виконав.

Тоді ніхто не загинув і не травмувався, а танк, де був Куліков і командир його батальйону Леонід Щьоткін, підбили українські військові. Щьоткіна вже обміняли, а Куліков постав перед українським судом.

Михайлу Кулікову загрожує від 8 до 12 років за ґратами за статтею про воєнний злочин.