У росії «Газпром» і Сбербанк відмовились виплачувати дивіденди. Акції обох компаній впали

Акціонери «Газпрому», найбільшої корпорації рф, вирішили не виплачувати дивіденди за підсумками 2021 року. Після цього рішення акції компанії впали на понад 30% — це найбільше падіння з 25 лютого 2022 року.

«Акціонери ухвалили рішення, що в поточній ситуації дивіденди за підсумками 2021 року виплачувати недоцільно. Пріоритетами «Газпрому» нині є реалізація інвестиційної програми, включно з газифікацією регіонів рф, і підготовка до зими. І, безумовно, ми маємо бути готові виконати зобовʼязання щодо виплати податків у підвищеному розмірі», — заявив заступник голови правління «Газпрому» Фаміл Садигов.

Після заяви про відмову виплачувати дивіденди акції «Газпрому» обвалилися на понад 30% на Московській біржі — з 310,82 до 207,69 рубля за штуку.

Аналогічне рішення щодо невиплат дивідендів ухвалили й акціонери Сбербанку (найбільшого російського банку) — його акції вже впали на 7%.